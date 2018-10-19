115 إصابة بينها اصابتان خطيرتان خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين شرق قطاع غزة

غزة ـ فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق مساء اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين في مخيمات العودة شرق قطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، أن 115مواطناً أصيبوا برصاص الاحتلال الاسرائيلي بينهم حالتين خطيرتين خلال المواجهات المتواصلة شرق قطاع غزة.

وأفاد الصحفيون في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بإصابة مواطنين اثنين بالرصاص وعدد أخر بالاختناق الشديد جراء اطلاق الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاههم أثناء اقترابهم من السياج الزائل دون أن يشكل المتظاهرون أي خطر على جنود الاحتلال.

كما ذكر الصحفيون في مخيم ملكة شرق مدينة غزة بان قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المتظاهرين على بعد 300 متر من السياج الزائل.

وفي مدينة خانيونس أفاد شهود عيان بان قوات الاحتلال استهدفت المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي قبل وصول المتظاهرين للسياج الزائل.

يُشار إلى ان فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الثلاثين والتي أطلق عليها جمعة “معا .. غزة تنتفض والضفة تلتحم” تبدأ عصر اليوم الجمعة، إلا أن الآلاف من المواطنين وصلوا لمخيمات العودة قبل بدء الفعاليات.

وكان جيش الاحتلال قد قرر نشر قوات مكثفة لجنوده على طول الحدود الشرقية مع قطاع غزة تنفيذاً لأوامر الكابينت بتشديد التعامل مع مسيرات العودة.

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