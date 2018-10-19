لانه اصبح "محامي الشيطان" عن ابن سلمان.. اعضاء الكونغرس يطالبون ترامب بكشف علاقاته المالية الشخصية مع السعودية
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مع اتساع فضيحة اغتيال خاشقجي .. الملك سلمان يستعيد سلطته ويكف يد ولي عهده

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