“قانون الصدفة” يثير موجة من الشكوك بين عمرو دياب وشيرين

بعد أيام على انتشار أغنيتها الجديدة “نساي”، تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب للكثير من التعليقات التي اتهمتها بأنها تقصدت انزال الاغنية بالتزامن مع نزول ألبوم “كل حياتي” للنجم المصري عمرو دياب.

وأثارت هذه التعليقات غضب شيرين التي رفضت في مقابلة اذاعية المقارنة بينهما، لافتة الى أن “عمرو دياب في مكان مختلف عنها وهو فنان كبير جداً وله مكانته، وأنا في مكاني”.

وأكدت أن الحديث عن وجود حرب بينها وبين “الهضبة” بشكل متواصل على مواقع التواصل ليس صحيحاً، ولا وجود له في الواقع أبداً.

وفي هذا السياق، علق الصحافي مصطفى حمدي على الامر في حديث مع the insider وأكد أن قرار نزول الاغنية وتوقيت نزولها ليس بيد شيرين، بل أن الشركة المنتجة هي من تقرر وتحسم هذا الامر، لافتاً الى أن نزول الاغنية لا يعتبر تحدياً من شيرين لعمرودياب.