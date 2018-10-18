تمهيداً لعزله.. هيئة البيعة السعودية تنظر بتعيين ولي لولي العهد ابن سلمان

كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسة نقلا عن مسؤول فرنسي وصفته بـ”الرفيع” قوله إن ما يعرف بهيئة البيعة في السعودية “تنظر في تعيين ولي لولي العهد” في ظل الأزمة الناشئة بعد اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول.

وتناولت الصحيفة في تقريرها ما قالت إنه “عمل كبار أفراد العائلة المالكة السعودية على إيجاد حل للأزمة التي تمر بها المملكة حاليا في ظل موجة الضغوط التي يواجهونها بعد اختفاء خاشقجي”.

وتنقل “لوفيغارو” عن أحد المصادر الدبلوماسية في باريس تأكيده أن هيئة مكونة من حكام العائلة المالكة السعودية (هيئة البيعة) اجتمعت منذ عدة أيام، وناقشت المشاكل المتعلقة بخلافة العرش، فضلا عن اختفاء خاشقجي، القضية التي لم تحل بعد منذ دخول الصحفي إلى القنصلية السعودية في إسطنبول وانقطاع أخباره”.

وتقول الصحيفة: “في الوقت الراهن، يبدو أن العائلة المالكة السعودية تعيد النظر في وضعية ولي العهد الذي تحوم حوله الشبهات، مع تزايد الضغوط الدولية؛ خاصة أن الفريق الذي يضم 15 عنصرا وأرسل إلى إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي، مقرب من ولي العهد”.

وتنقل عن “أحد الأشخاص المقربين من عائلة آل سعود قوله إن مستقبل ولي العهد أضحى بين أيدي الأعضاء المشاركين في هذا الاجتماع”، متسائلة عن “القرارات التي ستتخذها هذه الهيئة التي عادة ما تسعى إلى التوصل إلى توافق في الآراء بين الأمراء الملكيين في قضايا الميراث”.

وتوضح بالقول: “وفقا للعديد من الخبراء، ستقترح هذه الهيئة تعيين نائب لولي العهد محمد بن سلمان”، أي ولي لولي العهد كما كان معمولا به قبل، حيث “ترك ابن سلمان ترك هذا المنصب شاغرا منذ تنصيبه وليا للعهد خلال شهر حزيران/ يونيو من سنة 2017”.

وتضيف: “بعد الإطاحة بالأمير محمد بن نايف، المعروف بمكافحة الإرهاب والمقرب من وكالة المخابرات المركزية، ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، طرحت عودة شقيق ولي العهد خالد بن سلمان من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتولى منصب سفير السعودية، الكثير من التساؤلات”.

وأوضحت أنه “في حال تم تعيين خالد بن سلمان نائبا لولي العهد، فذلك يعني أن ولي العهد قد اقترب من استلام الحكم. وفي الوقت الراهن، لا يمكن للملك سلمان بن عبد العزيز التنازل عن العرش في ظل الضغوط المسلطة عليه بسبب قضية خاشقجي”.

وأكد مصدر سعودي في الرياض للصحيفة أن “أولويات الملك تتمثل في تنصيب خالد بن سلمان وريثا للعرش، لضمان احتفاظ أبنائه بالسلطة إلى جانب ذلك. ومن المرجح أن يحتفظ ولي العهد بالسلطة في حال قررت الهيئة تعيين نائب له من خارج عائلة سلمان، لأنه حتما سيكون الحلقة الأضعف”.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى قوله إن “سياسات ولي العهد أدت إلى بروز الكثير من الأصوات المعادية له، على غرار قصف اليمنيين، ومحاصرة القطريين، بالإضافة إلى شعور الفلسطينيين بالإحباط على خلفية مناصرته للمواقف الإسرائيلية، ناهيك عن الأزمات التي أثارها مع الأتراك والإيرانيين وجزء من الأمريكيين”.

ويؤكد الدبلوماسي الفرنسي للصحيفة أن قضية خاشقجي “تسببت في إحراج العديد من الأطراف”، مضيفا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “سمح بنشر حقائق دامغة عن تورط الرياض في اختفاء خاشقجي في الصحافة”.

وتختم الصحيفة تقريرها بالقول: “يبدو جليا أن أردوغان وترامب سيعقدان اتفاقا من شأنه أن يضمن بقاء السلطة في السعودية حول الملك، لكنه في المقابل سيهمش ابنه. ولكن السؤال المطروح، هل سيوافق الملك على التضحية بابنه؟”.