بعد توعك عشرات الطلاب في اربد والزرقاء.. وزارة الصحة تحقق بسلامة مطاعيم

أكد مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، أن المديرية أرسلت فريقا استقصائيا من قسم المطاعيم، للتحري والتأكد من سلامة المطاعيم التي تم إعطاؤها لطلاب الصف العاشر بمدرسة في إربد وتسبب بحدوث أعراض جانبية أدخل على إثرها 23 طالبا إلى المستشفى.

وقال شركس إن الوزارة ستعلن نتائج التحري والاستقصاء فور الانتهاء منه، مشيرا في هذا السياق إلى أن الوزارة تحصل على تلك المطاعيم من خلال عطاءات من شركات الأدوية ويتم فحصها جيدا وأخذ الموافقات اللازمة لاستخدامها.

ووفق شركس، غادر 19 طالبا مستشفى اليرموك في إربد، فيما بقي 4 طلاب فقط تحت المراقبة لإعطائهم العلاج اللازم.

وكان الطلبة أصيبوا بأعراض جانبية تتمثل بألم وغثيان واحمرار، في حين يؤكد مدير صحة إربد، الدكتور قاسم مياس، إن المطاعيم سارية المفعول وليس فيها أي إشكاليات، لكن حدثت أعراض جانبية لبعض الطلاب.

وأكد مياس أن جميع الطلبة بخير وأنهم سيغادرون المستشفى، باستثناء 3 أو 4 طلبة سيبقون تحت المراقبة لإعطائهم العلاج اللازم.

ومن جانبه قال مدير صحة الزرقاء الدكتور ضيف الله الحسبان، اليوم الخميس، إن المديرية أرسلت فريقاً للتقصي من صحة معلومة وردت إليهم تشير إلى إصابة 15 طالبا من مدرسة جبل طارق بمحافظة الزرقاء باعراض جانبية مثل الحرارة والغثيان إثر تناولهم مطعوماً، أمس الأربعاء.

وأكد الحسبان أن المطاعيم التي أعطيت للطلبة سارية المفعول وليس فيها أي إشكاليات، مبينا أنه اللجان الصحية المختصة ستتأكد من صحة الأعراض الجانبية التي أصيب بها عدد من الطلبة بحسب المعلومات الأولية التي وصلت إليهم.