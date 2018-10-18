القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود السورية

عمان ـ (بترا)

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ان المنطقة العسكرية الشرقية وعلى واجهة إحدى وحداتها وبالتنسيق الوثيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري، قد تمكنت أمس الأربعاء من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية، بعد مشاهدة (5) أشخاص يحاولون التسلل إلى الأراضي الأردنية.

وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الإشتباك، مما أدى إلى فرارهم باتجاه العمق السوري وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على ثلاث أكياس تحوي (602000) حبة كبتاجون و(7) كف حشيش وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.