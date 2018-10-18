لانه اصبح "محامي الشيطان" عن ابن سلمان.. اعضاء الكونغرس يطالبون ترامب بكشف علاقاته المالية الشخصية مع السعودية
أهم العناوين
جرينتش+2 01:28
الرزاز يعلن ان صمت الحكومة لن يطول حول مسألة تأجير  أراضي الباقورة والغمر

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني