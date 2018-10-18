 اقبال واسع على الليرة السورية في محال الصرافة بمدينة الرمثا الحدودية

صرح رئيس غرفة تجارة الرمثا عبدالسلام الذيابات أن الحركة على معبر نصيب – جابر مازالت مقتصرة على المسافرين من الأردن الى سورية وبالعكس، متوقعا ان تشهد الايام القليلة المقبلة حركة عبور الشاحنات وبكميات سلع تجارية وبيعها في الاسواق الاردنية.

وقال الذيابات ان محال الصرافة في مدينة الرمثا قد شهدت اقبالا كبيرا من قبل المسافرين المتجهين الى سورية لتصريف العملات بالليرة السورية، وأشار الى انه تم تصريف اكثر من 150 مليون ليرة سورية من محلات الصرافة العاملة في المدينة خلال الايام الثلاثة الماضية.

وأشار الذيابات الى ان الليرة السورية ما تزال تحافظ على سعرها ولم تتغير عند حد 600 ليرة للدينار الأردني، مؤكدا أن هناك إقبالا على شراء العملة السورية من قبل المواطنين الاردنيين للذهاب الى سورية بهدف السياحة وزيارة الأقارب.

وتوقع ان يزداد الاقبال على شراء الليرة السورية خلال الايام المقبلة، مبينا ان الاردنيين كانوا قبل الاحدات يفضلون الذهاب الى سورية لقضاء الاجازات والرحلات لقربها وأسعارها المعتدلة.