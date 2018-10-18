افتتاح مهرجان “أيام فلسطين السينمائية الدولية” في رام الله

افتتحت مساء امس في قصر رام الله الثقافي الدورة الخامسة لمهرجان “أيام فلسطين السينمائية الدولية” بالعرض الأول في العالم العربي لفيلم “البرج” ، للمخرج النرويجي ماتس غرورد.

يتناول العمل واقع اللاجئين الفلسطينيين من خلال الطفلة وردة التي تعيش في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي تتعرف على تاريخ عائلتها من خلال القصص التي رواها ثلاثة أجيال سابقة من اللاجئين في المخيم.

واختير هذا الفيلم تحديداً، تزامناً مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية والخطوات التي اتخذتها الإدارة الأميركية ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ومساعيها لإلغاء حق العودة.

أعلنت التظاهرة عن مسابقتها الرسمية بعنوان “طائر الشمس الفلسطيني” التي خصصت لأفلام فلسطينية أو أفلام صنعت عن البلاد.

يتنافس هذا العام ستون فيلماً، أربعة منها ضمن فئة الأفلام الوثائقية، وثلاثة عشر ضمن فئة الأفلام القصيرة بالإضافة إلى خمسة مشاريع لأفلام تتنافس على جائزة الإنتاج، بالإضافة لتخصيص عروض أفلام للأطفال.

ولأول مرة منذ انطلاقته، وبعد أن كانت كافة العروض مجانية على مدار الأربع سنوات الماضية، قررت إدارة المهرجان تخصيص تذاكر بقيمة خمسة عشر شيقلاً للعرض بهدف دعم صناعة الأفلام الفلسطينية أو التي عن فلسطين. وسيذهب ريع التذاكرة لدعم الفائز أو الفائزة عن فئة الإنتاج في المسابقة.

تقام فعاليات هذه الدورة في خمس مدن فلسطينية تشمل العاصمة القدس المحتلة، ورام الله، وبيت لحم، ونابلس، وغزة.