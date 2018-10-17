279 سورياً من عصابة “القبعات البيضاء” يغادرون الأردن والباقي على الطريق

ذكرت صحيفة “الغد” ان مصدراً رسمياً في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد ابلغها، اليوم الأربعاء، أنّ ٢٧٩ سورياً -ممن عرفوا بـ”القبعات البيضاء” قد غادروا المملكة.

وكانت الحكومة الأردنية سمحت لهم بالمرور عبر أراضيها بشكل مؤقت بعد سيطرة الجيش السوري على محافظة درعا، لإعادة توطينهم في دول غربية، بناء على طلب الأمم المتحدة لأسباب إنسانية بحتة، بعد أن قدمت بريطانيا والمانيا وكندا تعهدا خطيا ملزماً قانونياً بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر، ومن دون أية التزامات تترتب على المملكة جراء ذلك.

وتم البت بمواعيد سفر المتبقي منهم لإعادة توطينهم تباعاً خلال الأسبوعين القادمين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ العدد الإجمالي لمن دخل المملكة بناء على هذا التعهد من المواطنين السوريين من الدفاع المدني وعائلاتهم بلغ ٤٢٢ شخصاً، وارتفع هذا الرقم نتيجة ولادة ٦ أطفال إلى ٤٢٨.