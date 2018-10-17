 تصاعد احتمالات المواجهة بين العدو والمقاومة في غزة بعدما قطع رئيس الاركان الاسرائيلي زيارته لامريكا وعاد مسرعاً
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وفد تنفيذية “إسناد” يزور السفارة السورية بعمان معبراً عن فرحة الشعب الأردني بفتح معبر نصيب

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