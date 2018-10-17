وزارة البيئة تضبط معملاً مخالفاً لتصنيع الكريمات في عمان

ضبطت وزارة البيئة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس معملا ً مخالفا لتصنيع الكريمات والصابون في أحد أحياء عمان .

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة عيسى الشبول في تصريح صحفي اليوم الاربعاء أن المعمل يعمل بدون ترخيص ويستعمل مواد كيماوية منتهية الصلاحية، وجرى التحفظ على الموجودات وتحويل صاحب المعمل الى القضاء بموجب قانون حماية البيئة، موضحا ان الوزارة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ماضية في الرقابة على المنشآت والمصانع لضمان إلتزامها بالاشتراطات البيئية والصحية.

وفي هذا السياق دعا الشبول المواطنين إلى الإبلاغ عن اية مخالفة او انشطة او ممارسات غير قانونية من خلال المبادرة بالاتصال برقم الشكاوى المجاني للوزارة (117119) ليتسنى لكوادر الوزارة التحرك الفوري للوقوف على الحالة وإتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة البيئية.