 تصاعد احتمالات المواجهة بين العدو والمقاومة في غزة بعدما قطع رئيس الاركان الاسرائيلي زيارته لامريكا وعاد مسرعاً
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هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحيل ملف مستشفى البشير للإدعاء العام

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