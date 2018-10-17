موجودات البنك المركزي.. ارتفاع في الذهب وانخفاض بالعملات الأجنبية والمحلية

ارتفعت موجودات الذهب في البنك المركزي خلال شهر أيلول الماضي لتصل إلى 1.330519 مليار دينار، مقارنة مع 1.327728 مليار دينار خلال آب الماضي.

وبحسب النشرة الصادرة عن البنك المركزي في الجريدة الرسمية امس الثلاثاء، فقد انخفضت موجودات البنك بالعملة الأجنبية من 11.173838 مليار دينار خلال آب الماضي، لتصل في نهاية أيلول الماضي إلى 10.779333 مليار دينار.

كما انخفضت موجودات البنك بالعملة الأردنية لتصل إلى 1.527408 مليار دينار بنهاية أيلول الماضي، بعدما كانت 1.641194 مليار دينار نهاية آب الماضي.

النشرة أظهرت ارتفاعاً في ودائع الحكومة لتصبح 280.671 مليون دينار بنهاية أيلول الماضي، فيما كانت 190.058 مليون دينار نهاية آب الماضي.

نشرة بيانات البنك المركزي لشهر أيلول أظهرت انخفاضاً في قيمة موجودات البنك لتصل إلى 12.306741 مليار دينار، مقارنة مع 12.815032 مليار دينار دينار نهاية آب الماضي.

وبلغ رأس مال البنك المركزي بحسب النشرة 48 مليون دينار، فيما بلغ الاحتياطي العام 1.878 مليون دينار، وبلغ احتياطي تقييم الموجودات المالية 123.937 مليون دينار، والاحتياطات الخاصة 149.102 مليون دينار.

الجدير ذكره أن هذه البيانات تظهر موجودات ومطلوبات البنك المركزي الأردني كما هي بتاريخ 30/9/2018’، وذلك قبل إيداع الدول الخليجية الثلاث للوديعة الاخيرة .