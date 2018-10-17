 تصاعد احتمالات المواجهة بين العدو والمقاومة في غزة بعدما قطع رئيس الاركان الاسرائيلي زيارته لامريكا وعاد مسرعاً
أهم العناوين
جرينتش+2 04:30
معاني فتح معبر نصيب ـ جابر .. والنتائج التالية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني