للتخلص من التهاب المفاصل.. عليكم بتناول الزبادي والثوم والسمك والملفوف

يقول مختصو التغذية، إن مقاومة الألم الناجم عن التهاب المفاصل ممكنة بإجراء تعديلات بسيطة على النظام الغذائي.

وتسلط الأبحاث العلمية الحديثة الضوء بشكل أو بآخر على العلاقة بين الأكل، بدءاً بالفواكه المضادة للالتهاب، وانتهاء بالبكتريا المعززة للمناعة، ولالتهابات بشكل عام، والتهابات المفاصل بشكل خاص.

وأجرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقاءً مع خبيرين رائدين في التغذية والصحة، لمعرفة هذه العلاقة الجدلية، ولتحديد الأطعمة التي تساهم في محاربة التهاب المفاصل، على النحو التالي:

１- لبن الزبادي والثوم والبصل

تشير الأبحاث إلى أهمية صحة الأمعاء عند التعامل مع التهاب المفاصل، لا سيما لدى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

ووجدت دراسة على فئران في جامعة روشستر في الولايات المتحدة، أن الفئران التي خضعت لنظام غذائي غير صحي، تولد لديها نسبة عالية من البكتريا الضارة في جهازها الهضمي وأصيبت بالتهاب في المفاصل، في حين لم تواجه الفئران التي تناولت أطعمة تحتوي على البكتريا المفيدة مثل لبن الزبادي، والبصل، والثوم، والهليون، والكراث، والخرشوف، مشاكل في مفاصلها.

كما تشمل الأغذية الغنية بالبكتريا المفيدة، اللبن الطبيعي، والجبن، ومخلل الملفوف والخضروات المخللة.

２- الشوفان

يُمكن أن يساعد وعاء من الشوفان في اليوم على تخفيف ألم التهاب المفاصل، وحسب خبير التغذية البروفيسور ريمان، فإن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يؤدي إلى الشعور بمزيد من الألم لدى مرضى التهاب المفاصل.

وأشار البروفيسور ريمان إلى أن الشوفان يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، ما يساهم في خفض الألم لدى مرضى التهاب المفاصل.

３- الأسماك

يمكن للأسماك الدهنية أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل لغناها بالأحماض الدهنية من نوع أوميغا 3 غير المشبعة.

وحسب البروفيسور كالدر، فإن لزيوت السمك تأثير مضاد لجميع أنواع الالتهابات في الجسم، وبالتالي تخفيف الآلام الناجمة عنها.

وتشمل الأسماك المفيدة في محاربة الالتهابات عموماً والتهابات المفاصل خاصةً، سمك الماكريل والسلمون، والتونة.

4- شرائح اللحم الحمراء

يمكن أن يزيد التهاب المفاصل من خطر الإصابة بفقر الدم، ونقص خلايا الدم الحمراء. ولتعويض الحديد في الدم يمكن تناول كميات محددة من لحم البقر، أو الغنم، بحسب الدكتورة كاثرين كولينز، المتحدثة باسم جمعية الحمية البريطانية.

5- الحليب ومشتقاته

يحتوي الحليب ومشتقاته على كميات كبيرة من الكالسيوم الضروري لتغذية وتقوية العظام. وبما أن للكالسيوم دوراًً في تعزيز جهاز المناعة، وإصلاح الأنسجة، وفق دراسة لجامعة بريستول، فإن تناول الحليب ومشتقاته يساهم في محاربة التهاب المفاصل، ويساعد على امتصاص الفيتامينات A و D و E وK بشكل أفضل.