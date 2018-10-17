ضبط حفارة مخالفة في مزرعة بوادي السير وتوقيف 6 اشخاص

ضبطت الفرق المختصة بحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه التابعة لوزارة المياه والري بالتنسيق مع قوة أمنية حفارة مخالفة في مزرعة بوادي السير وأوقفت 6 أشخاص على ذمة التحقيق.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن مواطنا اتصل بمركز العمليات والسيطرة لدى مركز الوزارة وأبلغ عن وجود حفر مخالف في منطقة وادي السير بالمنطقة القريبة من محطة مياه وادي السير، حيث تم التنسيق مع قسم حوض الجيزة ومديرية المشاغل المركزية ومديرية الامن العام لمداهمة المزرعة تبين خلالها وجود خيمة للتغطية على حفارة تعمل على تجهيز بئر ماء، وجرى إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة تمهيدا لإحالتها الى المدعي العام لإجراء اللازم القانوني، إضافة الى ردم البئر وحجز الحفارة.

ودعت الوزارة في بيانها المواطنين الى التعاون معها في حال ملاحظتهم اي حفر مخالف وابلاغها به على الرقم (117116).