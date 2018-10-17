حقاً انه احمق.. ترامب يماثل بين جريمة قتل خاشقجي وقضايا الاعتداء الجنسي

تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن مزاعم تورط السعودية في قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وقارنها بمزاعم أخرى عن الاعتداء الجنسي.

ولكن انتقد ترامب، أيضا في حواره مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية الإدانة العالمية المتزايدة للسعودية بشأن لغز اختفاء خاشقجي، محذرا من الاندفاع في الحكم.

وقارن ترامب في الحوار الذي تم في مكتبه البيضاوي بين المزاعم التركية بشأن قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، وبين مزاعم الاعتداء الجنسي التي وجهت إلى رئيس المحكمة العليا، بريت كافانوه، خلال جلسة إقراره في الكونغرس الأمريكي.

وقال ترامب: أعتقد أنه علينا أن تكتشف ما حدث أولا، هنا نذهب مرة أخرى مع مصطلح السعودية متهمة حتى تثبت براءتها، وأنا لا أحب ذلك، لقد مررنا بهذا من خلال القاضي كافانوه، وكان برئ على طــول الـــطريق، ولكن بقدر ما أشعر بالقلق.

وقال ترامب إنه يأمل أنت ينتهي التحقيق بشأن اختفاء خاشقجي في أقل من أسبوع.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن وزير الخزانة، ستيف منوشن، سيحضر المؤتمر الاستثماري في السعودية، لكن الأمر يمكن أن يتغير بحلول يوم الجمعة، تبعا لم ستسفر عنه نتائج التحقيقات.

وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أنكرا تماما معرفتهما بما حدث داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، على خلفية اختفاء خاشقجي.