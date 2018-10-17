تامر حسني وزوجته بانتظار مولودهما الثالث حامل الجنسية الامريكية

سافر الفنان المصري، تامر حسني، إلى الولايات المتحدة ليلتحق بزوجته، بسمة بوسيل، تجهيزا لاستقبال مولودهما الثالث الذي سيكتسب الجنسية الامريكية بمجرد ولادته هناك .

ولم يكشف الزوجان حتى اللحظة عن جنس المولود القادم، الذي سيكون الثالث بالترتيب، بعد ابنتيهما، تاليا وميا.

وفي السياق نفسه، وصلت بوسيل إلى الولايات المتحدة منذ عدة أشهر، بغرض إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على صحة الجنين، حيث تبعها تامر حسني، امس الثلاثاء، ما قد يدل على قرب موعد الولادة.

وتعرض الفنان الشهير لوعكة صحية في حباله الصوتية، حيث ألغى على إثرها حفلا كان من المقرر أن يتم في الجامعة الكندية في مصر، بينما يمر اليوم بفترة تعاف وراحة.