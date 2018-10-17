بعد تقطيع جثة خاشقجي بمنشار.. “نيويورك تايمز” تمنح ابن سلمان لقب “السيد منشار”

هاجم الكاتب في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، جيم روتنبيرغ، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بسبب قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ووصفه بشكل صادم بـ”السيد منشار العظم”.

ويعود هذا اللقب الصادم الذي أطلقه الكاتب، إلى ما سربه مسؤولون أتراك نقلت عنهم الصحافة التركية والأجنبية، أن خاشقجي تم قتله في القنصلية بعد دخوله إليها في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وتم تقطيع جسده بمنشار عظم.

وقال روتنبيرغ في مقاله : “فجأة، اتخذ محمد بن سلمان صاحب لقب “M.B.S” لقبا آخر جديدا قاتما أكثر من الأحرف ذاتها التي يختصر بها اسمه هو “Mister Bone Saw” أي (السيد منشار العظم)”.

ولقي اللقب تداولا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ذهب العديد من النشطاء إلى وصف ابن سلمان بأنه “السيد منشار العظم”، كما وصفته “نيويورك تايمز”.

ويأتي ذلك بسبب ما يعتقدونه بأن ابن سلمان وراء قضية خاشقجي، إذ سبق أن نشرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن مصادر تركية مسؤولة، أن “أوامر عليا”، وراء قتل خاشقجي.

وتشير مؤشرات عدة إلى ابن سلمان، لا سيما أن المشتبه بهم الخمسة عشر شخصا الذين نشرت السلطات التركية أسماءهم وصورهم، بينهم حارسان لولي العهد السعودي.

ومنذ اختفاء خاشقجي، وأنباء مقتله في القنصلية، والصحافة الأجنبية تهاجم ابن سلمان، ووجهت له ألقابا عدة من بينها “مجنون” و”متهور”.