القبض على 33 مطلوباً بقضايا مالية وجنائية تبلغ ملايين الدنانير

ألقت إدارة التنفيذ القضائي القبض على 33 مطلوبا بقضايا مالية وجنائية مختلفة.

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، ان من بين هذه القضايا التي تابعها العاملون في شعبة المتابعة في الإدارة قضية مطلوب بقضايا مالية بلغت في مجموعها 4ر4 مليون دينار وبعد جمع المعلومات عن أماكن تواجده جرى القبض عليه في محافظة الكرك.

واضاف في بيان ، انه تم القبض على مطلوب بحقه 24 طلبا بقيمة نصف مليون دينار ضمن اختصاص العاصمة، كان متوارياً عن الأنظار منذ عام 2016.

وقال ان باقي القضايا أسفرت عن إلقاء القبض على 31 شخصاً في محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء وجرش واربد والكرك ممن بحقهم طلبات مالية وجنائية .