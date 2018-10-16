نصف اعضاء مجلس النواب يطالبون بجلسة مناقشة عامة بشأن تأجير منطقتي الباقورة والغمر

طالب نصف اعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بجلسة مناقشة عامة للاستماع إلى التوجهات المنوي اتخاذها من قبل الحكومة بخصوص إلغاء الاتفاق بين الأردن وإسرائيل بشأن أراضي الباقورة والغمر.

وجددت المذكرة التي تبناها النائب خالد رمضان ورفعت إلى رئيس المجلس، عاطف الطراونة، تأكيد الموقعين عليها على رفض إعادة تأجير الأراضي.

وقالت إنّ الغرض من هذه الجلسة، تمكين النواب من اتخاذ الإجراءات الدستورية المخولة للمجلس إذا لم لم تقم الحكومة بإلغاء عقد التأجير وإعادة السيادة الأردنية عليها وفقًا للمدد المحددة بالملاحق

يشار إلى أنّ أراضي الغمر والباقورة أراض أردنية تم تأجيرهما لإسرائيل لمدة 25 عاما بموجب اتفاقية “وادي عربة” المشؤومة، حيث تنتهي المدة خلال الأيام القليلة القادمة.

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