مأساة.. تقرير دولي يكشف ان ثلث سكان الأردن يخططون للهجرة

قال تقرير صدر حديثاً عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، إن نسبة الأردنيين الذين يخططون للهجرة خارج الأردن بلغ نحو 26.2% من سكان المناطق الحضرية، أو المدن.

وأضاف التقرير أن نحو 27.6% من سكان المناطق الريفية في الأردن “يحتمل” أن يهاجروا، فيما تبلغ النسبة في المناطق الحضرية نحو 24.1%.

وبلغ عدد الأردنيين الذين ولدوا خارج الأردن في 2015، نحو 3.1 ملايين مولود، بحسب التقرير.

وبحسب التقرير، يبلغ عدد اللاجئين في الأردن مليونين و751 ألف لاجئ، يتوزعون بواقع 300 لاجئ لكل 1000 مواطن أردني، فيما تبلغ نسبة اللاجئين في الأردن الراغبين بالهجرة نحو 88.4%.

وبلغ توزيع فئة الشباب على الأراضي الزراعية في 2015 في الأردن نحو 324 شاباً لكل هكتار (أي 10 دونمات)، بحسب التقرير.

ويدعو التقرير إلى “عدم منع الهجرة أو التسريع من وتيرتها، بل تعظيم مساهمة الهجرة الريفية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحد من تكاليفها”.

ويقول التقرير، “إن الهجرة يجب أن تكون خياراً وليس ضرورة، وينبغي أن تكون سياسات الهجرة والتنمية الزراعية والريفية متسقة لضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والدورية”.

كما يدعو التقرير إلى بذل الجهود لبناء السلام والقدرة على الصمود لمساعدة المجتمعات على التصدي للأزمات بشكل أفضل وعدم إجبارها على الهجرة، ووضع خطة بالإجراءات للسياقات المختلفة للدول.

وفي تقدمته للتقرير يقول المدير العام لـ”فاو” جوزيه غرازيانو دا سيلفا: “لا يمكننا تجاهل التحديات والنفقات المرتبطة بالهجرة، لكن الهدف يجب أن يكون جعل الهجرة خياراً، وليس ضرورة، وزيادة تأثيراتها الإيجابية إلى أقصى حد ممكن مع الحد من تأثيراتها السلبية”.