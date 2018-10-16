ليبرمان يهدد بضرب حركة حماس حتى لو وقعت مواجهة شاملة

قال وزير الأمن الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، ان على اسرائيل ان تقرر ما إذا كانت تنوي خوض حرب اخرى ضد حماس أم لا.

وأضاف الوزير إن مجلس الوزراء الاسرائيلي، الذي سيعقد جلسة غدا لمناقشة موضوع غزة، عليه أن يتخذ قرارا بتوجيه ضربة عسكرية لحركة حماس “حتى ولو أدى ذلك الى خوض مواجهة واسعة”.

وهاجم ليبرمان قيادة حماس وأضاف أن إسرائيل لا تنوي الاستمرار في التعامل مع العنف على السياج مع قطاع غزة كما تعاملت لغاية اليوم. وقال “موقفي واضح للغاية. علينا توجيه ضربة قاسية لحركة حماس، هذه هي الطريقة الوحيدة لخفض مستوى العنف الى الصفر أو قربه من الصفر”.

وخلال جولة بمحاذاة قطاع غزة، أشار الوزير ليبرمان إلى أن أحداث يوم الجمعة الماضي جعلته يدرك أن الوضع قد تغير وأن إسرائيل يجب أن تغير نهجها تجاه الأحداث على السياج الحدودي. وقال: “بعد أن سمحنا لأفراد الأمم المتحدة لإدخال الوقود، لم نتلق إلا عنفا بالمقابل. لقد بلغنا خطا أحمر وحان الوقت لاتخاذ القرارات”.

ووفقا لما قاله الوزير ليبرمان، فإن المشكلة في غزة لا تكمن في الإجراءات التكتيكية التي تتبعها حماس، بما في ذلك استخدام الطائرات الورقية الحارقة وإحراق الإطارات، بل قرار قيادة المنظمة العمل من اجل رفع الحصار. وقال “إن العيب الجيني للشعب اليهودي هو انهم يرفضون الاصغاء ويفسرون الأمور بأنفسهم. علينا تقبل الأمور على حالها”. وأمد ان إس