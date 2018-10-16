في مداهمة امنية بمحافظة الزرقاء .. مصرع مطلوبين مسلحين خطيرين والقبض على 5 اخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات
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جرينتش+2 04:24
قتيلان من “فتح” و22 جريحاً بينهم قيادي حمساوي في اشتباكات بمخيم المية ومية الفلسطيني في لبنان

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