في مداهمة امنية بمحافظة الزرقاء .. مصرع مطلوبين مسلحين خطيرين والقبض على 5 اخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات

القت قوة أمنية مشتركة من قوات الدرك والأمن العام القبض على خمسة مطلوبين خلال مداهمة نفذتها فجر اليوم الثلاثاء، على مجموعة من المطلوبين الخطيرين في حي الزواهرة، قتل خلالها اثنان من المطلوبين، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المعبأة والمجهزة للبيع والترويج.

وقال بيان أمني صدر اليوم عن قوات الدرك والأمن العام، ان القوة الأمنية طوقت احد المنازل في حي الزواهرة بمحافظة الزرقاء فجر اليوم، وأحكمت سيطرتها عليه متوخية أعلى درجات الحيطة والحذر وطلبت من المطلوبين تسليم انفسهم، إلا انهم بادروا بإطلاق عيارات نارية بكثافة باتجاه القوة وبشكل مباشر بقصد القتل حيث تم الرد عليهم وفق قواعد الاشتباك ما أدى إلى مقتل اثنين من المطلوبين.

وبين المصدر الأمني ان المداهمة الأمنية نفذت للقبض على مجموعة من المطلوبين الخطيرين جدا والمسلحين، والذين كانوا قد أطلقوا النار على دورية للأمن العام قبل أيام في حي الزواهرة في الزرقاء.

وأضاف البيان ان المداهمة نفذت بعد تتبع ورصد وجمع المعلومات حول الأشخاص المطلوبين، وهم من مكرري الجرائم وبحقهم عشرات القيود، والعديد من الطلبات في قضايا المخدرات والسلب وحمل السلاح وإطلاق العيارات النارية ومقاومة الموظفين، والشروع بالقتل والسرقات، وغيرها.

واكد البيان أن الأجهزة الأمنية ستظل على الدوام حريصة على سيادة القانون وإنفاذه بعدالة وحزم، تتصدى لكل من يحاول المساس بأمن الوطن، مهيبة بجميع المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ونبذ جميع المطلوبين والمجرمين للحفاظ على مجتمعنا آمناً، موضحا أن الحملات الأمنية لإلقاء القبض على جميع المطلوبين والخارجين عن القانون متواصلة ومستمرة، حتى تخليص المجتمع من شرورهم.

وتعقيباً على هذه الواقعة، أكد مدير عام قوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، أننا سنضرب بيد من حديد كل من يهدد أمن الوطن والمواطن.

وقال الحواتمة في تصريح صحفي ، إن الحملات الأمنية مستمرة لإلقاء القبض على كل كافة المطلوبين الخطيرين وتجار المخدرات والخارجين عن القانون، داعيا المواطنين عدم الوقوف مع هذه الفئة التي تضر بأمن الوطن والمواطنين.