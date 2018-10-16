في مداهمة امنية بمحافظة الزرقاء .. مصرع مطلوبين مسلحين خطيرين والقبض على 5 اخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات
أهم العناوين
جرينتش+2 04:23
عرس اردني – سوري بإعادة فتح معبر نصيب- جابر وبدء حركة عبور الأشخاص والسيارات/ فيديو

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني