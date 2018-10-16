ضبط اعتداءات جديدة على مصادر المياه في منطقة اللبن جنوب عمان

ضبطت كوادر سلطة المياه التفتيشية اعتداءات في منطقة اللبن جنوب العاصمة على مصادر المياه من خلال سحب خطوط رئيسة من الخطوط الناقلة.

وقالت وزارة المياه والري في بيان اليوم الثلاثاء: ان كوادر سلطة المياه التفتيشية وبالتنسيق مع الجهات المعنية في مديرية الأمن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية نفذت حملة مداهمة لعدد من المواقع في منطقة اللبن، وضبطت اعتداءات كبيرة على مصادر المياه ضمن حملتها لاحكام السيطرة على مصادر المياه.

وأوضحت انه بناء على معلومات وردت لمركز الوزارة/سلطة المياه وبالتعاون مع شركة مياه الاردن مياهنا بوجود اعتداءات على خطوط المياه في منطقة اللبن، تم وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تجهيز القوة الامنية اللازمة والآليات والطواقم المختصة والتحرك الى الموقع، حيث تم ضبط اعتداء قطر (2 انش) على احد الخطوط الناقلة مسحوب لمسافة طويلة لتزويد عدة مزارع ضخمة تزيد مساحتها على 100 دونم مزروعة بمختلف انواع المزروعات.

وتبين ان كميات المياه المسحوبة من حصص المواطنين لمياه الشرب تزيد على 1200 م3 يوميا لسقاية المزروعات مع وجود عدد من البرك تتسع لآلاف الامتار المكعبة، فتم فصل الاعتداء واصلاح الوضع وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لجلب المعتدين بعد تحديد صاحب المزرعة ومنفذ الاعتداء وتقديمهم للقضاء، وما زال التحقيق جاريا.

وشددت الوزارة في بيانها على تكثيف حملاتها على مختلف المناطق خلال الفترة القادمة بما يضمن حماية مقدرات المياه من اي اعتداء.