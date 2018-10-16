حفل تسليم جائزة حسين مجلي اليوم

وجه المحامي فايز شخاترة، رئيس مجلس امناء جائزة المحامي المرحوم حسين مجلي للدراسات القومية، دعوات لاعضاء واصدقاء المنتدى العربي، لحضور حفل تسليم هذه الجائزة الى المفكر العربي الدكتور محمد عبد الشفيع ابراهيم عيسى، الاستاذ في معهد التخطيط القومي بجمهورية مصر العربية.

هذا الحفل سيقام في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء بقاعة المنتدى العربي بعمان، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيل المحامي المرحوم حسين مجلي، حيث سيتضمن الحفل محاضرة للدكتور محمد عبد الشفيع بعنوان : “تأكيد الهوية القومية العربية : حسين مجلي نموذجا”.