بعد “افراح ابليس”.. صابرين تحضّر لمسلسل كوميدي في رمضان

قالت الفنانة المصرية صابرين انها تدرس عرضاً من إحدى شركات الإنتاج من أجل المشاركة فى بطولة مسلسل كوميدى جديد للعرض فى رمضان، لافتة أن العمل ما زال فى مراحله الأولى ولا تستطيع الكشف عن تفاصيله لحين الانتهاء من كافة التفاصيل وبعدها ستعلن عن اسمه ومؤلفه ومخرجه.

وأشارت صابرين إلى أنها تقرأ سيناريو فيلم جديد مقرر تصويره قبل نهاية العام الجارى، إلا أنه لم توقع على المشاركة فيه بعد ولكنها اعطت موافقة مبدئية عليه، مضيفة أنها تستعد هذه الأيام لتصوير جزء جديد من مسلسل “أفراح ابليس” المقرر عرض الجزء الثانى منها خلال شهر نوفمبر المقبل.

مسلسل “أفراح ابليس” انتهت صابرين من تصويره قبل اشهر وتشارك فى بطولته الى جانب جمال سليمان، محمود عبد المغنى، صابرين، أحمد صفوت، كمال أبو رية، محمود الجندى، عفاف رشاد، تامر ضيائى، عمرو صحصاح، نادية رشاد، ضياء الميرغنى، ماجد الشريف، هنادى هانى مهنى، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، إخراج أحمد خالد أمين.