الطراونة يتوصل لاتفاق على وقف إضراب البلديات لمدة أسبوعين

اجتمع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء بعدد من ممثلي بلديات المملكة، لبحث مطالب عدد من البلديات المضربة عن العمل منذ ستة أيام، وتم خلاله الاتفاق على وقف إضراب العاملين في البلديات لمدة أسبوعين.

وأكد الطراونة انحياز مجلس النواب لمطالب العاملين في البلديات، مطالباً بتشكيل لجنة من العاملين لبحث مطالبهم مع رئيس الوزراء ووزير البلديات.

وأعلِن خلال الاجتماع الذي حضره عدد كبير من النواب عن تشكيل لجنة باسم العاملين والتي قدمت بدورها مطالبها خطية لرئيس مجلس النواب.

ووعد الطراونة بدراسة جميع المطالب وتحقيقها في أسرع وقت، مؤكداً أن مجلس النواب منحاز دوما لمطالب المواطنين، ويفتح أبوابه باستمرار لسماع مطالبهم، وهو بيتهم الذي وجد وانتُخب لتلبية مطالبهم.

وأعلن الناطق باسم اتحاد العاملين في البلديات أحمد السعدي عن موافقة الاتحاد واللجنة المشكلة من العاملين، على مطلب رئيس مجلس النواب بإعطاء وقت لدراسة المطالب، حيث تم الاتفاق على وقف الإضراب مدة أسبوعين.

وقال السعدي إن العاملين سيواصلون إضرابهم بعد فترة الأسبوعين، في حال لم يتم تلبية المطالب والحصول على الحقوق المشروعة للعاملين في البلديات.

ومن جانبها قالت النقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان الكبرى، إنها تمثل العاملين في بلديات المملكة كافة بحكم القانون (سواء المنتسب منهم إليها أو غير المنتسب).

واشارت في بيان صادر عنها اليوم الى القرارات المتخذة من قبل بعض اللجان المشكلة من بعض رؤساء البلديات- بموجب قرار لوزير البلديات – منتقدة قيام البعض منهم بتوقيع الموظفين والعمال على أن رئيس البلدية هو الممثل الشرعي لهم .

واضافت انه بالنسبة للموظفين من غير العمال والمستخدمين فإنهم يتبعون لنظام الخدمة المدنية ولا تمثلهم النقابة ولا رئيس البلدية.