أكبر انشقاق منذ ألف عام.. الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تقطع علاقتها مع بطريركية القسطنطينية

قالت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية امس الاثنين إنها قررت قطع العلاقات مع بطريركية القسطنطينية المسكونية في اسطنبول احتجاجا على موافقتها على طلب أوكرانيا إقامة كنيسة ”مستقلة“.

وقال أحد رجال الدين بعد اجتماع للمجلس الحاكم للكنيسة الروسية في روسيا البيضاء إن المجمع المقدس لم يترك أي خيار سوى قطع العلاقات مع البطريركية في اسطنبول مقر الزعيم الروحي العالمي لنحو 300 مليون مسيحي أرثوذكسي.

وكانت أوكرانيا حصلت في الأسبوع الماضي على موافقة من المسكونية على إقامة كنيسة مستقلة فيما وصفته كييف بأنها خطوة مهمة ضد التدخل الروسي في شؤونها. ووصفت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ذلك بأنه أكبر انشقاق في المسيحية منذ ألف عام.