مسخرة.. وزير الدفاع الأمريكي قد يستقيل ولكن ترامب ليس متأكداً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير متأكد مما إذا كان وزير الدفاع في حكومته، جيمس ماتيس، يعتزم الاستقالة من منصبه.

وأضاف ترامب في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” ستبثه شبكة “سي بي إس”، امس الأحد، أنه قد يفعل ذلك.

ويعتبر ماتيس إحدى الشخصيات الموثوقة في إدارة ترامب.

وأشاد الرئيس الأمريكي بوزير الدفاع في حكومته، وقال إنه “ديمقراطي نوعا ما” وأنه “شخص طيب” ويتعامل معه “بشكل جيد للغاية”، وذلك وفق مقتطفات نشرتها القناة.

وأوضح ترامب أنه تناول الغذاء مع ماتيس قبل يومين، وأن الأخير لم يبلغه نيته مغادرة منصبه.

ويأتي الحديث عن مغادرة ماتيس منصبه بعد أن ألمح ترامب إلى تغييرات مقبلة في حكومته التي شهدت الأسبوع الماضي تقديم سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي استقالتها.