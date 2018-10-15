لتجاوز العقوبات الامريكية .. ضخ النفط الايراني للمصافي الروسية تمهيداً لبيعه لاوروبا

كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية مساء امس عن وثيقة سرية لوزارة الخارجية الاسرائيلية قالت إن الرئيسين حسن روحاني وفلاديمير بوتين قد اتفقا فيما بينهما على آلية لتقليل الضرر الناتج عن العقوبات الأمريكية على طهران الى اقصى درجة من خلال تجاوز هذه العقوبات.

وبموجب الوثيقة، ايران ستنقل النفط الخام عن طريق بحر قزوين الى المصافي الموجودة في الأراضي الروسية. ومن هناك سيباع النفط الى العالم عن طريق روسيا، والتي من جانبها ستكافئ ايران من خلال خدمات وسلع.

وبهذه الطريقة فان روسيا تعمل على تعزيز مصالحها، وبشكل رئيسي وقف اي انهيار في الاقتصاد الإيراني.

ووفقا للوثيقة، الاتفاق السري وقع خلال القمة الثلاثية بين رؤساء روسيا، ايران وتركيا، فلاديمير بوتين، حسن روحاني ورجب طيب اردوغان، والذي عقد في طهران أوائل شهر أيلول/سبتمبر.

وتتضمن الوثيقة أيضا تحذيراً بان التعاون لا يشمل روسيا وايران فقط، وانما أيضا أوروبا التي ستوافق بصمت بأن تستمر طهران ببيع النفط الى دول آسيا، على أمل ان تبقى طهران في الاتفاق النووي. إسرائيل تحذر من وضع فيه الاتفاق بين طهران وموسكو يضعف العقوبات الامريكية ويسمح لإيران بان تنتعش اقتصاديا.

وقد رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق للقناة الثانية على هذه الوثيقة، وقالت انهم لا يتطرقون الى مضامين تتعلق بوثائق سرية في وسائل الاعلام.