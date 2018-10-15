في مناسبة تاريخية.. الحكومة تعلن تعليمات العبور للمسافرين والشاحنات بالاتجاهين الاردني والسوري من معبر جابر- نصيب

أعلنت الحكومة عن تفاصيل الاتفاق الذي توصلت اليه اللجان الفنية الاردنية السورية بشأن اعادة فتح معبر جابر – نصيب الحدودي اعتبارا من اليوم الاثنين، والذي تضمن ما يلي: يكون عمل الحدود بكلا الدولتين من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء، ويسمح للمواطن الاردني بالمغادرة لسوريا بسيارته الخاصة او مسافر عادي، كما يسمح للشحن الاردني بالمغادرة لسوريا حسب الاتفاقية الاردنية – السورية.

ويسمح للأردني المقيم في سوريا بالدخول للأردن عبر المركز الحدودي، كما يسمح للسوري المقيم بالأردن او دولة ثالثة بالسفر لسوريا عبر المركز الحدودي على ان تكون وثائق السفر معه سارية المفعول .

كما يسمح للسوري القادم للأردن من سوريا بالدخول بعد حصوله على موافقة امنية مسبقة، مثلما يسمح للسوري القادم للأردن ترانزيت بالمرور على ان يكون حاصلا على اقامة او تأشيرة للدولة المسافر اليها او القادم منها.

ويجيز الاتفاق للشحن السوري القادم للأردن بالدخول بعد اتخاذ اجراءات التفتيش المطبقة، كما يسمح للسوري الحاصل على بطاقة مستثمر بالدخول بدون موافقة مسبقة ويسمح له بإدخال سيارته الخاصة .

كما يسمح للسوري بإدخال سيارته الخاصة التي لا تحمل لوحة سورية على ان تكون اوراقها القانونية كاملة وضمن قوانين الجمارك سواء قدوم للأردن او مرور عبر اراضيه، مثلما يسمح لسائقي السيارات السورية العمومي بالدخول للأردن لنقل المسافرين دون موافقة مسبقة وضمن الية تم الاتفاق عليها بين ادارة الحدين الاردني والسوري .

هذا وقد تفقد محافظ المفرق ياسر العدوان وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية، سير العمل في مركز حدود جابر في اعقاب افتتاحه رسميا اليوم الاثنين.

واقتصر اليوم الأول من الافتتاح على حركة بسيطة لبعض المواطنين والمستثمرين المتجهين الى سورية، والذين عبروا عن ارتياحهم لافتتاح الحدود التي تشكل شريانا حيويا للبلدين والدول المجاورة.. في حين لم يطرأ جديد على حركة الشحن نظرا لعدم إعادة تشغيل مكاتب التخليص في حدود جابر حيث يعمل أصحاب تلك المكاتب على إعادة ترخيصها من جديد.

ومن جانبه، قال نقيب أصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداوود، إن القطاع قد جهّز حوالي 5 آلاف شاحنة استعدادا لاستئناف حركة شحن إلى سورية وعبرها إلى لبنان وتركيا وأوروبا.

وأضاف الداوود في تصريحات صحفية إن هذه الشحنات بانتظار تحميلها بالبضائع من قبل المصدرين، مرحجا أن تكون أولى الحمولات من الخضار خلال الموسم الشتوي المقبل، إلى جانب المواد اللازمة لإعادة الإعمار في سوريا.

أما بخصوص رسوم الترانزيت، فقال الداوود “إن الجانب الأردني حصل على تطمينات من سورية بالاستمرار بالعمل بالرسوم السابقة حتى الآن، وإنه سيتم الإبلاغ عند زيادة الرسوم قبل بدء التطبيق بمدة”.

وقد زار وفد اقتصادي سوري مركز حدود جابر ظهر اليوم الاثنين حيث التقى وفداً اقتصادياً أردنياً لبحث التبادل التجاري بين البلدين وآليات التنسيق لوصول البضائع من سوريا وإليها عبر معبر جابر- نصيب الحدودي مع سوريا.

وقالت قناة المملكة إن الوفدين الاقتصاديين سيبحثان “التبادل التجاري ونقل البضائع عبر المعبر من سوريا وإليها ،وكذلك نقل البضائع إلى دول الخليج ولبنان وتركيا ودول غرب أوروبا باستخدام المعبر”.

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها محمد الحلاق قال لقناة المملكة “إن هناك 7 آلاف شاحنة محملة كانت تستخدم المعبر قبل إغلاقه”.

كما أشار الحلاق إلى “عبور أول شاحنة خضار وفواكه من المركز الحدودي”، لافتاً إلى أن “حركة التبادل التجاري بدأت فعلاً”.

وعلى صعيد متصل، قال مدير جمرك جابر الحدودي عقيد جمارك محمد النسور “إنه ولغاية الساعة 11 من صباح اليوم عبرت 9 مركبات باتجاه الأراضي السورية منها ثلاث مركبات خصوصية وست مركبات تكسي نقل ركاب”.

وأضاف النسور يقول أن المركز جاهز لاستقبال الشاحنات الترانزيت المحملة في مختلف انواع البضائع.

من جهته قال نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة “إن شركات التخليص الاردنية جاهزة لبدء العمل، مشيرا الى ان المركز الحدودي يضم اكثر من 80 مكتبا وموزعة على 172 شركة تُشغّل أكثر من 600 أردني في مجال التخليص، فضلا عن المستفيدين بشكل مباشر وغير مباشر من فتح المعبر”.

وبالتزامن مع فتح معبر جابر الحدودي رسمياً بدأت حركة المواطنين الأردنيين بالتوافد الى الجانب السوري؛ حيث قال المواطن زهدي احمد الذي توجه الى سورية اليوم أنه اعتاد على تلك الزيارة بشكل شهري لكنه انقطع منذ 7 اعوام، معتبرا ان اعادة فتح المعبر بين البلدين سيكون له انعكاسات إيجابية على الجميع.

وقال مواطن آخر إن لسورية مكانة مميزة في نفوس الأردنيين جميعا وأنه كان يفضل السياحة في سورية كخيار له ولأسرته لما فيها من عادات وتقاليد مشتركة بين الشعبين، اضافة إلى جمال طبيعتها وانخفاض الاسعار.

وكانت الحكومة اعلنت عن تفاصيل الاتفاق الذي توصلت اليه اللجان الفنية الاردنية السورية بشأن اعادة فتح معبر جابر – نصيب الحدودي اعتبارا من اليوم الاثنين.

وفي بيروت قال الرئيس اللبناني ميشال عون ان الاتفاق الأردني والسوري على فتح معبر نصيب الحدودي سيعود بالفائدة ايضاً على لبنان، ويعيد وصله براً بعمقه العربي، ما يتيح انتقال الأشخاص والبضائع من لبنان إلى الدول العربية وبالعكس.

واضاف في بيان اليوم الاثنين، ان فتح هذا المعبر الحيوي بعد ثلاث سنوات على اقفاله سينعش مختلف القطاعات الانتاجية، ويخفف كلفة تصدير البضائع من لبنان إلى الدول العربية.

وأشار الى أن على جميع المسؤولين في لبنان، أن يستغلوا جميع الفرص المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مصالح المواطنين، والالتفاف حول رؤية وطنية موحدة للنهوض بالاقتصاد، ومواجهة تحديات الأزمة الراهنة.