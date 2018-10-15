فعلاً تخاريف.. نانسي عجرم ترقص على انغام أغنية لهيفاء وهبي (فيديو)

استضافت الإعلامية المصرية وفاء كيلاني الفنانة اللبنانية النجمة نانسي عجرم، في برنامجها “تخاريف” على فضائية “إم بي سي”، حيث قامت الأخيرة بالرقص على أغنية “رجب” للمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، وقالت انها تحب هذه الاغنية ..

وكشفت نانسي خلال اللقاء، أنها شخصية غيورة بشكل شديد على زوجها، مشيرة أنها دائمة طرح الأسئلة عليه، ليس بسبب شكها فيه ولكن لرغبتها في الشعور بالاطمئنان.

ورداً على سؤال حول من الأجدر بقيادة السيارة، أجابت عجرم بأن المرأة هي الأفضل، مبينة أنها تقود السيارة منذ كانت في سن الـ”12.

نانسي عجرم ترقص على أنغام اشهر أغاني هيفاء وهبي في #تخاريف pic.twitter.com/uhZrLCAyAl — تخاريف (@TakhareefShow) October 8, 2018