صحيفة الصباح التركية تكشف تفاصيل جديدة ومدعمة بالصور حول قضية اختفاء خاشقجي

كشفت صحيفة “صباح” التركية، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقي، الذي اختفى بعد دخول قنصلية بلاده في إسطنبول قبل نحو أسبوعين.

وذكرت الصحيفة واسعة الانتشار، أن الفريق المكوّن من 15 شخصاً أجروا عمليات تدريب (بروفة) قبل يوم واحد من إخفاء خاشقجي، وتدربوا على كيفية التنقل بين مكان إقامتهم ومقر القنصلية.

وتحدثت أيضاً عن باص صغير أسود اللون يحمل الرقم (CC 1865 43)، تحرّك إلى مبنى القنصلية في تمام الساعة 15:07 بتوقيت إسطنبول، أي بعد ساعة وربع تقريباً من دخول خاشقجي، وتم تجربة ما إذا كان الباص يتسع للكراج الخاص بالقنصلية قبل حدوث الواقعة.

وفي سياق متعلق، أشارت الصحيفة إلى مواصلة القنصلية السعودية عملها أمس الأحد (يوم عطلة رسمية)، واستقبلت عدة أشخاص، وسط ترقب كبير لتطورات التحقيقات في قضية خاشقجي.

وأكدت دخول 4 أشخاص مقر القنصلية بسيارة مدنية، بعد وصولهم عند الساعة 13.40 بالتوقيت المحلي، دون التمكن من معرفة هوياتهم، مشيرة إلى “وجود كيس أبيض بيد أحد الأشخاص”.

وأشارت “صباح” إلى أن أمس الأول السبت، شهد استقبال القنصلية 6 أشخاص، رغم كونه يوم إجازة رسمية، دون التمكن من معرفة هوياتهم.

ولا زال الغموض يلف قضية الكاتب الصحفي السعودي منذ 2 أكتوبر/تشرين اول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وقالت خطيبة خاشقجي “خديجة جنكيز” في تصريحات إعلامية، إنها رافقته حتى مبنى القنصلية بإسطنبول، وإنه دخل المبنى ولم يخرج منه.

وكانت وسائل إعلام تركية مستندة إلى مصادر أمنية، تحدّثت عن وصول 15 شخصاً إلى إسطنبول صباح يوم الحادثة، وقالت إنهم سعوديون ويعتقد باشتباههم في القضية.