حقيقة علمية.. اذا اعتقدت بالنجاح فستنجح واذا فكرت بالفشل فستفشل

يحتاج المرء في هذه الحياة إلى التفكير الابداعي حتى يمكنه التغلب على مشكلاتها، لذا عليه التفكير بشكل إيجابي، وأن يتبع أساليب جديدة ومبتكرة حتى يصل إلى النجاح، ويترك بصمة ما في سجلات حياته .

ومن هنا ينصح موقع “باستل” بمحاربة المشاعر السلبية ومجاهدة الإحباط بـطرق بسيطة ابرزها:

-دائما فكر بإيجابية، وإذا كان ماحولك سلبياً فعليك ان تستلهم أي ملامح للإيجابية ممن بيئتك، حيث وجدت دراسة أجرتها جمعية العلوم النفسية الأمريكية أن القرارات الذاتية النابعة من نظرة إيجابية، قادرة على تغيير الحياة.

– اجعل عباراتك اليومية إيجابية. حيث ينصح الخبير النفسي جو إيكلير، بقول كلمات إيجابية، وبعدم إطلاق كلمات سلبية على قضية تحتمل وجهين، والتواصل مع الأشخاص بأسمائهم المحببة.

-إذا كنت تواجه مشكلة في محاربة الأفكار السلبية ، فإنه من السهل أن يتم تحويل الفكر السلبي إلى محايد وليس بالضروري إيجابياً.

– تحدث مع الآخرين واستمع أكثر لهم . حيث يرى شانون دين، الخبير النفسي، إن الأشخاص السلبيين عادة يتمتعون بقدرة ضعيفة على الاستماع للآخرين وفهم مشاعرهم، بينما يكون الاستماع للآخر هو أول خطوات الشعور بإيجابية.

– اصنع تغييرات في منزلك. إذا كنت تشعر بالسلبية في مكان معين، فمن المرجح أنك تفتقد للهدوء والاسترخاء في ذلك المكان، ووفقا لدراسة أجريت عام 2004 ونشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي الأمريكية، يمكن أن يساعد تغيير الأماكن والألوان على تقليل مستويات الشعور بسلبية بسرعة.

– انتظر قبل أن تحكم على نفسك أو أحدهم. فعندما يعتقد الناس أن علاقتهم محكوم عليها بالفشل، تفشل علاقاتهم في نهاية المطاف فعلًا، وذلك لأن الإنسان وقتها يعيش مع هذه العقلية السلبية، التي تؤثر على سلوكه وتصرفاته.