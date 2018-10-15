حزب الحركة القومية يبارك للشعبين الاردني والسوري افتتاح معبر نصيب

تقدم حزب الحركة القومية الى جماهير الشعب العربي في القطرين الأردني والسوري ولكل أحرار امتنا العربية وفي مقدمتهم الجيش العربي السوري صانع النصر وقاهر الأعداء، بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة افتتاح “معبر نصيب- جابر الحدودي”.

واكد الحزب في بيان اصدره اليوم بتوقيع امينه العام ضيف الله الفراج، على ضرورة الاسراع في طي صفحات الماضي الأسود الذي شاب العلاقات الرسمية بين القطرين، والعودة الى بناء علاقات تستند على أساس المصالح القومية والوطنية المشتركة بين القطرين الشقيقين لأعلى مستوى ممكن وإعادة السفراء وتسهيل عودة النازحين السوريين الى بلدهم.

وختم الحزب بيانه بالقول : لقد كانت هذه الخطوة الكبيرة نتاج التضحيات والنضالات للشعب العربي السوري وجيشه البطل الذي أفشل المشروع الاستعماري الامريكي الصهيوني والرجعي العربي.