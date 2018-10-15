ترخيص “أوبر” رسمياً وتوسيع خارطة عملها لتشمل عمان والزرقاء واربد والسلط

أعلنت شركة أوبر، أمس، أنها حصلت على الترخيص في الأردن، وعن هدفها لانضمام 100,000 سائق شريك على التطبيق في المملكة بحلول العام 2025.

وقالت الشركة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني : “انطلاقاً من النمو الكبير الذي تشهده الشركة، وسّعت أوبر نطاق أعمالها في العديد من مدن المملكة؛ حيث يتمكن اليوم سكان عمّان، والزرقاء، وإربد، والسلط، ومادبا من الوصول إلى منصة أوبر التي توفر لهم وسائل تنقل موثوقة بتكلفة معقولة وبضغطة زر.”

من جهته، قال المدير العام لشركة “أوبر” في الأردن، حمدي الطباع، : “نفخر بقدرتنا على توفير الفرص الاقتصادية المرنة لعشرات الآلاف من الأردنيين من خلال تكنولوجيا أوبر، ونعتقد بأن هذه ليست سوى بداية قصة نجاحنا في الأردن، فاليوم توفر أوبر منصة لاختيار وسائل تنقل بأسعار معقولة وموثوقة عبر المملكة، بما في ذلك عمّان والزرقاء وإربد والسلط ومادبا، ونحن ملتزمون بمواصلة النمو والعمل مع مختلف المعنيين لجني الفوائد التي ستنعكس إيجابياً على الاقتصاد عبر تكنولوجيا ومنصة أوبر”.

وأضاف: “حققنا خطوات كبيرة نفخر بها، ونعمل بشكل متواصل مع الحكومة على بناء التكنولوجيا في قطاع النقل، وبما يتماشى مع رؤية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني لعام 2025 الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص للمساهمة في العملية التنموية وتحسين البنية التحتية للنقل، كما نثمن التعاون المثمر من الحكومة، ونلتزم بتعزيز وجودنا في المملكة والمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي، حيث نعمل على المساهمة في توفير 100 ألف فرصة اقتصادية مرنة للأردنيين بحلول نهاية العام 2025”.

ومنذ إطلاقه في الأردن في أيار (مايو) 2015، ازداد عدد الشركاء السائقين الذين ينضمون إلى التطبيق بشكل كبير، مما أتاح للأفراد من مختلف أنحاء الأردن من الوصول إلى وسائل تنقل موثوقة بتكلفة معقولة وبضغطة زر، على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.