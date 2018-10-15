في مناسبة تاريخية.. الحكومة تعلن تعليمات العبور للمسافرين والشاحنات بالاتجاهين الاردني والسوري من معبر جابر- نصيب
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جرينتش+2 04:38
“ترانيم ابليس” تشجع التوسط للمصالحة بين منى زكي ومصطفى شعبان

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