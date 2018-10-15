“ترانيم ابليس” تشجع التوسط للمصالحة بين منى زكي ومصطفى شعبان

يبذل المخرج المصري أحمد نادر جلال مساع حثيثة لإقناع الفنانة منى زكي بالمشاركة في بطولة فيلمه الجديد “ترانيم إبليس”، الذي يقوم ببطولته الثلاثي أحمد السقا ومصطفى شعبان وخالد النبوي.

وقالت مصادر فنية أن الفنانة منى زكي لم توقع بشكل رسمي كما تردد، خاصة وأن خلافها السابق مع مصطفى شعبان لم ينته بعد، وتحديداً وقت تعاونهما في فيلم “أحلام عمرنا” قبل أعوام عدة، حيث يبذل مخرج الفيلم محاولات للصلح بينهما لإتمام التعاقد مع الفنانة، تمهيداً لانطلاق التصوير، نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن آخر أفلام منى زكي “من 30 سنة” تم قبل عامين، وشاركها البطولة أحمد السقا وشريف منير ونور اللبنانية وميرفت أمين ورجاء الجداوي وصلاح عبدالله، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.