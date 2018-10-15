تجمع “اسناد” يرحب باعادة افتتاح معبر نصيب – جابر الحدودي

تقدم تجمع إعلاميون ومثقفون اردنيون من اجل سورية المقاومة – اسناد – من الشعب الاردني والسوري والعربي واحرار العالم وفي مقدمتهم محور المقاومة وحلفاؤه بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة افتتاح معبر نصيب – جابر .

واعرب تجمع “اسناد” في بيان اصدره امس عن امله بتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين الى اعلى مستوى ممكن واعادة السفراء للعمل كسابق عهد البلدين، واعادة فتح المعبر امام الجميع كالسابق وتسهيل عودة اللاجئين السوريين .

وقال في بيانه : لقد كان هذا الإنجاز الكبير ثمرة من ثمار التضحيات ونضالات الشعب السوري وجيشه البطل، وهو مقدمة لانتصارات عديدة قادمة ستنعكس على الشعب العربي مزيدا من الصمود والمنعة وإيقاظ روح الثبات والمقاومة والتحدي للمشروع الاستعماري الاميركي الصهيوني والرجعي العربي.