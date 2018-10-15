في مناسبة تاريخية.. الحكومة تعلن تعليمات العبور للمسافرين والشاحنات بالاتجاهين الاردني والسوري من معبر جابر- نصيب
أهم العناوين
جرينتش+2 04:35
بعد فتح معبر نصيب.. محافظ درعا يعلن قرب عودة اللاجئين السوريين من الأردن

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني