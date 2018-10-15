السفارة الإيرانية في أنقرة تنفي إخلاء مقرها بعد تهديد بتفجير انتحاري

نفت السفارة الإيرانية في أنقرة، اليوم الاثنين، إخلاء مقرها، بعد ورود تهديدات بتفجير انتحاري داخلها.

وأعلنت السفارة الإيرانية أن طاقم عملها ما زال متواجدا في مقر السفارة، ولم يتم إجراء أية عملية إخلاء، نافية وجود أي تهديد أمني.

وجاء ذلك بعد نشر وسائل إعلام تركية أنباء عن أنه تم إخلاء السفارة، وتشديد الحراسة نتيجة وجود تهديد بتفجير انتحاري.

وقال القسم الإعلامي للسفارة الإيرانية لوكالة “سبوتنيك” الروسية، ردا على سؤال حول إخلاء مقر السفارة: “لا.. لم يتم إخلاء السفارة وما زلنا نعمل حتى الآن وفق ساعات عملنا الاعتيادي”.

وتابع القسم الإعلامي “نحن نحدثكم الآن من مقر السفارة ولم نغادر”.

وكانت صحيفة تركية قد أعلنت عن إغلاق الشارع، الذي يتواجد فيه مبنى السفارة واتخاذ إجراءات أمنية مشددة. كما تم إخراج السفير من المبنى.