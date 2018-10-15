الجيش الإسرائيلي يقتل شاباً فلسطينياً قرب سلفيت بحجة محاولة طعن مستوطنين

قتل الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا فلسطينيا برصاص قواته قرب مدينة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة .

وقالت القناة السابعة في التلفزيون العبري، إن فلسطينيًا حاول تنفيذ عملية طعن، اليوم، على الشارع رقم “5” بين المنطقة الصناعية الاستيطانية “بركان” ومستوطنة “أرائيل” شمالي مدينة سلفيت (جنوب القدس المحتلة).

وأفادت القناة العبرية، بأن جنودًا إسرائيليين أطلقوا النار على شاب فلسطيني وأصابوه بجراح (لم توضح ماهيتها) بعد أن استل سكينًا وحاول طعنهم. منوهة إلى عدم وقوع إصابات بين الجنود.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية “إن مواطنًا فلسطينيًا استشهد عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب مدينة سلفيت”.

وذكرت مصادر محلية، أن الشهيد هو الشاب إلياس صالح موسى ياسين (22 عامًا)، وهو من بلدة بديا قضاء سلف