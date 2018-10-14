اغتسلت بماء حبك

تيممت ببحر هواك

تعطرت بعبق أنفاسك

فتنت بجسدك

وتلال صدرك

وتكحلت بجمال

عينيك

بحثت عنك

بين الرياض

وحدائق البنفسج

والريحان

في عناوين الكتب

ودفاتر الحب

وقصائد العشاق

وبحور الشعر

حتى وجدتك

فتعلقت بك

وذبت فيك

كذوبان السكر

في كأس الحليب

فانت الجمال

والروح التي أعشق

وانت السعادة

التي كنت أصبو

والرئة التي منها أتنفس

والقبلة التي أشتهي

وأنت اخضرار الشجر

والفرح الذي في قلبي

انهمر

وأنت اللقاء الأجمل

وعنوان القصيدة

الأحلى

التي لا تنتهي

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