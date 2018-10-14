وزير خارجية العراق يصل دمشق لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

بناء على دعوة من وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، وصل إلى دمشق صباح اليوم الدكتور ابراهيم الاشيقر الجعفري وزير خارجية العراق في زيارة رسمية للجمهورية العربية السورية تستمر ثلاثة أيام يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الدولة.

وسيجري خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية والعراق، إضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وكان في استقبال الوزير الجعفري والوفد المرافق في مطار دمشق الدولي الوزير المعلم وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية والمغتربين إضافة إلى السفير العراقي بدمشق.