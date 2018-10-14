وزيرة الاعلام الاردني ووزير الداخلية السوري يعلنان افتتاح معبر جابر – نصيب الحدودي غدا الاثنين

عمان ـ بترا

دمشق-سانا

أعلنت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات عن فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين الاردن وسوريا يوم غد الاثنين.

واشارت غنيمات الى ان اللجان الفنية الاردنية السورية اتفقت على الإجراءات النهائية اللازمة لاعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في مركز حدود جابر، وان الاجتماعات أفضت إلى الاتفاق على فتح المعبر اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق الخامس عشر من تشرين أول.

واكدت غنيمات أن معبر جابر نصيب الحدودي بين البلدين الشقيقين يعد شريانا حيويا لحركة التجارة بين الأردن وسوريا وعبرهما الى العديد من الدول.

كما أعلن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار أنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني على إعادة فتح معبر نصيب- جابر الحدودي بين البلدين اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وأوضح الشعار في تصريح لـ سانا أن اللجنة الفنية السورية الأردنية اجتمعت اليوم في مركز جابر الحدودي على الحدود السورية الأردنية وتم الاتفاق على الترتيبات والإجراءات الخاصة لإعادة فتح معبر نصيب جابر بين البلدين اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وكانت وحدات الجيش العربي السوري طهرت في تموز الماضي المعبر الحدودي من الإرهاب وأعادت إليه الأمن وباشرت الورشات الفنية أعمال الترميم في المعبر وإصلاح الطرقات الواصلة إليه من مدينة درعا إضافة إلى استكمال الإجراءات اللوجستية اللازمة لإعادة تشغيله بهدف استعادة حركة النقل البري وتسهيل نقل الركاب والبضائع بين البلدين.

ووفقاً لكتاب رسمي حصلت قناة “المملكة” على نسخة منه، فإن اجتماعا عقد بين الجانبين الأردني والسوري الأحد، وقررا خلاله فتح معبر جابر – نصيب أمام حركة البضائع والمسافرين صباح الاثنين.

وبحسب الكتاب “تستأنف حركة النقل البري للركاب والبضائع بموجب أحكام اتفاقية النقل البري، في حين يخضع سائقو الشحن والمركبات العمومية للإجراءات الحدودية فقط”.

وبخصوص الإجراءات الجمركية، “طلب الجانب السوري اعتماد مندوب على الجانب الأردني لاستكمال عمليات التفتيش نظرا لافتقار المعبر لأدوات التفتيش، وستكون طبيعة العمل للوقت من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا وليس لعدد المركبات أو المسافرين”، بحسب الكتاب.

كما ينص الكتاب على أنه يمكن لمواطني البلدين التنقل عبر معبري جابر ونصيب، على أن يتمتع القادمون إلى الأردن بموافقة أمنية مسبقة.

وقال نقيب أصحاب الشاحنات محمد الداوود إنه ” تم تجهيز 5 آلاف شاحنة للعمل، ومن المتوقع أن يشغل المعبر 2500 شاحنة تقريباً”.. مشيراً إلى أن افتتاح المعبر سوف يسهل ورود البضائع من دول وموانئ البحر الأبيض المتوسط بكلف أقل ووقت أسرع.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في 30 سبتمبر أن إعادة فتح الحدود يتطلب توفر بنية تحتية ومعايير لوجستية وفنية يلزم تحقيقها قبل افتتاح الحدود.

وأعلنت وزارة النقل السورية وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” في 30 سبتمبر، عن “إنهاء الاستعدادات اللوجستية لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في 10 أكتوبر والبدء باستقبال حركة عبور الشاحنات والترانزيت”.

وأغلقت وزارة الداخلية حدود “جابر” باتجاه سوريا أمام حركة المسافرين ونقل البضائع مؤقتا في أبريل 2015 كإجراء احترازي للحفاظ على أرواح وسلامة المسافرين، نظرا لأحداث العنف التي شهدها الجانب الآخر من الحدود- بلدة نصيب”، بحسب بيان الوزارة.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة إن “حوالي 90% من شركات التخليص ستبدأ غداً الاثنين إنهاء معاملات الترخيص مع دائرة الجمارك، مبيناً أن هناك سرعة في إنجاز هذه المعاملات مع الدائرة”.

“يعتبر هذا المعبر بمثابة شريان حياة للأردن وسوريا وهو المنفذ البري الوحيد. قبل إغلاقه في 2015 كان هناك 172 شركة تخليص في المعبر توظف حوالي 600 عامل”، أوضح أبو عاقولة.

ومن المتوقع أن يعيد فتح المعبر “النشاط التجاري بين الأردن والعديد من البلدان العربية والأجنبية، حيث كانت العديد من البلدان تمرر البضائع من خلاله إلى جميع أنحاء العالم بالإضافة لمئات الشاحنات من الخليج”.