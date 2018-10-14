في عيد ميلاده… خطيبة خاشقجي اعدت له مفاجأة ولكنها فوجئت بامر جلل 

كشفت خديجة جينكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، المختفي منذ مطلع الشهر الجاري عن المفاجأة التي كانت تحضرها للجميع، في ذكرى يوم ميلاده، 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت خطيبة خاشقجي، في تغريدات على حساب منسوب لها عبر موقع “تويتر”: “في ذكرى ميلاد جمال خاشقجي الـ60.. كانت خطتي لهذا اليوم 13 أكتوبر/تشرين الأول أن أفعل مفاجأة لخطيبي جمال وأدعو فيها كل أصدقائه المقربين في أحد مطاعم البسفور بإسطنبول حيث إن هذا اليوم هو يوم ميلاده، ولكن”.

وطالبت خديجة في تغريدة ثانية، “القيادة السعودية بالإفصاح رسميا عن مصير جمال خاشجقي المختفي منذ عشرة أيام بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول”.

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.