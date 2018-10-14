نكاية بتركيا وايران.. إسرائيل تحرك اذرعها اليهودية بالكونغرس الامريكي لانقاذ السعودية من ورطة اغتيال خاشقجي
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جرينتش+2 04:30
في عيد ميلاده… خطيبة خاشقجي اعدت له مفاجأة ولكنها فوجئت بامر جلل 

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