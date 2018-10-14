جراء التهاب اوتاره الصوتية.. تامر حسني ممنوع من الغناء لمدة شهر

قرر الأطباء منع المطرب المصري تامر حسني من الحديث والغناء لمدة شهر، حيث يحتاج لمتابعة مستمرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ”حسني” عبر موقع “فيسبوك” آخر تطورات حالته الصحية، على لسان شقيقه “حسام حسني”؛ بعد إصابته بوعكة، فجر الخميس الماضي، نُقل على إثرها للمستشفى، قائلا إن “الحالة الصحية للفنان المصري لا زالت غير جيدة، ولكنه حتى الآن لا يحتاج لتدخل جراحي، فهو يعاني من التهاب حاد في الحنجرة والأحبال الصوتية”.

وأضاف: “ما زال يحتاج لبعض التحاليل الأخرى؛ لمنع تكرار الوعكة الصحية بهذا الشكل المتكرر، وتلزم فترة علاجه الراحة التامة، وعدم الكلام والغناء لمدة شهر، مع الالتزام بجميع تعليمات الأطباء في رحلة العلاج”.

وفي وقت سابق، جرى نقل “حسني” إلى المستشفى بعد انتهائه من تصوير حلقة ببرنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة المصرية “إسعاد يونس”، حسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للمطرب المصري على “فيسبوك”.

ووصفت الصفحة الرسمية لـ”حسني” الوعكة الصحية التي أصيب بها بأنها “شديدة جدا”، مشيرة إلى احتمال خضوعه لعملية جراحية عاجلة في أحباله الصوتية.

وبجانب الغناء، فإن لـ”حسني” عددا من المساهمات في التمثيل، كان آخرها فيلم “البدلة” الذي تصدر إيرادات عيد الأضحى الأخير، آخر مواسم طرح الأفلام السينمائية في مصر، متفوقا في المنافسة على بقية الأفلام المعروضة في الوقت ذاته.